Tot 10 jaar cel geëist om drugs tussen vis

Tegen zeven mannen zijn celstraffen tussen zes, vijf en tien jaar geëist omdat ze ruim 1100 kilo cocaïne tussen bevroren vis het land binnen gesmokkeld zouden hebben. De partij drugs had een straatwaarde van circa 22 miljoen euro.

De politie kwam de partij op het spoor in de Rotterdamse haven en volgde die naar een loods in Zaandam. Daar werden de mannen aangehouden, onder wie drie Albaniërs en een Amerikaan.

Hoewel de verdachten beweerden dat de vis voor de verkoop was, noemde de officier van justitie dat voor de rechtbank in Rotterdam ongeloofwaardig. Terwijl het buiten 25 graden was, zou de vis worden opgeslagen in de ongekoelde loods.

De vis werd na de vondst geschonken aan verschillende dierentuinen, waar pinguïns, dolfijnen en zeehonden er een lekker hapje aan hadden.

De uitspraak is op 8 november.