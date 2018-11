Torenspits terug op Laurentiuskerk in Weesp

Precies twee jaar na een grote brand in de Laurentiuskerk in Weesp is de indertijd beschadigde torenspits teruggeplaatst. Onder grote belangstelling is de spits donderdag rond het middaguur met kranen op het gebouw gehesen.

„We moeten de spits nu nog vastzetten en als symbolische daad de haan erbovenop zetten”, zegt een woordvoerder van Cees van Vliet, de eigenaar van de Laurentiuskerk.

Op 8 november 2016 brak brand uit in de toren van de Laurentiuskerk aan de Herengracht. Een deel van de torenspits stortte in. In de afgelopen maanden is de spits gerestaureerd. De weerhaan die oorspronkelijk op de toren stond, werd enkele weken na de brand gestolen. Daarom is een nieuwe haan voor de toren gemaakt.

In de toren van de kerk komt een hotelkamer. Verder gaat Van Vliet de kerk inrichten met enkele appartementen. Op de begane grond komt een grand café.