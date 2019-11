Torenspits Kerk Hoogmade ingestort

De torenspits van de Onze-Lieve-Vrouw-Geboortekerk in Hoogmade is maandagmiddag ingestort. De brandweer laat weten dat er daardoor, naar het nu lijkt, geen andere panden zijn geraakt.De brandweer liet eerder al weten de kerk als verloren te beschouwen. De hele kerk staat in brand.

De grote houten toren stortte rond 15.45 uur in. Uit voorzorg waren in een straal van 150 meter om de kerk al alle huizen en gebouwen, waaronder een school, ontruimd.

De hulpdiensten zijn massaal aanwezig. Er komt veel rook vrij. De brandweer roept mensen op niet naar de brand te komen. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat naar panden die naast de vrijstaande kerk staan.

De brand ontstond bij het afbranden van verf.