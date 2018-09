Topzomer voor strandpaviljoenhouders

De strandtenten draaien dit zomerseizoen waarschijnlijk flink meer omzet in vergelijking met andere jaren. Dat zegt Stephan van der Stee van Strand Nederland, een organisatie voor strandpaviljoenhouders, op basis van eerste inschattingen. De echte cijfers worden pas in januari bekend.

Vooral strandtenten die aan een naaktstrand liggen, draaien een goed seizoen. Deze paviljoens, die echt afhankelijk zijn van mooi weer, boeken waarschijnlijk 50 tot 70 procent meer omzet. Seizoensgebonden tenten kunnen rekenen op 30 procent meer omzet en vaste paviljoens 10 tot 15 procent.

Van der Stee verwacht dat de cijfers deze maand nog oplopen omdat er nog enkele mooie dagen aankomen. Hij wijst ook op het langetermijneffect. „Mensen zullen door de mooie zomer eerder een vakantie in Nederland boeken. Ook zullen er meer strandfeestjes en partijen komen”, zegt hij.

De zomer van 2018 ging de boeken in als de warmste in ruim drie eeuwen. De gemiddelde temperatuur was 19,0 graden, tegen 17,0 graden normaal.