Topontwerpers eren 60 jaar oude slaapbank van Martin Visser

In 2020 is het zestig jaar geleden dat vormgever Martin Visser (1922-2009) zijn beroemde BR 02-slaapbank ontwierp voor meubelproducent Spectrum. Om dat te vieren hebben Jan des Bouvrie, Richard Hutten, Carolina Wilcke & Reinier Bosch, Piet Hein Eek, Kiki van Eijk, Marcel Wanders en Sabine Marcelis een ontwerp gemaakt, geïnspireerd op een werk van Visser. Het Centraal Museum in Utrecht toont de resultaten samen met de originele meubelen van Martin Visser.

Aanvankelijk ontwierp Visser voor de meubelafdeling van De Bijenkorf. In 1954 werd hij gevraagd om hoofdontwerper bij Spectrum te worden. Kenmerkend zijn z’n strakke ontwerpen en functionele benadering van design. Hij verbond ook andere belangrijke ontwerpers aan het bedrijf, zoals Constant Nieuwenhuys, Benno Premsela, Friso Kramer en Gerrit Rietveld.

De expositie loopt van 14 maart tot en met 30 augustus.