Topman vertrekt bij Belastingdienst

Topman Jaap Uijlenbroek van de Belastingdienst vertrekt op korte termijn. Bronnen bevestigden vrijdagavond berichtgeving van RTL Nieuws hierover. De fiscus ligt al lang onder vuur om de toeslagenaffaire.

In reactie op de zaak wil het ministerie van Financiën de afdeling Toeslagen anders gaan inrichten. Uijlenbroek (54) is pas sinds 2017 directeur-generaal Belastingdienst op het ministerie. In de toeslagenaffaire werden mogelijk duizenden ouders gedupeerd. De Belastingdienst schoot volledig door in de aanpak van fraude met de kinderopvangtoeslagen.

Medio december besloot staatssecretaris Menno Snel van Financiën op te stappen om de toeslagenaffaire. Minister Wopke Hoekstra is sindsdien verantwoordelijk voor het pijnlijke dossier.

Hoekstra kondigde toen direct al fundamentele veranderingen bij de Belastingdienst aan. „Het kan niet zo zijn dat we, na alles wat er de afgelopen weken, maanden en jaren is gebeurd, overgaan tot de orde van de dag”, zei hij destijds.

Volgens RTL overweegt het kabinet om van de afdeling Toeslagen een aparte organisatie te maken, mogelijk met een eigen directeur-generaal. Er zou zelfs worden nagedacht over het aanstellen van twee staatssecretarissen op Financiën.

Toen Uijlenbroek aantrad kampte de Belastingdienst met de gevolgen van een uit de hand gelopen reorganisatie. Een vrijwillige vertrekregeling voor het personeel was verkeerd uitgepakt en kostte tientallen miljoen euro’s meer. Ook kende de fiscus grote ICT-problemen.

Uijlenbroek was de opvolger van Hans Leijtens, die destijds een dik jaar aan het hoofd van de Belastingdienst had gestaan.