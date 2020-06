Topman Tony’s Chocolonely aangehouden na ‘politiek statement’

Henk Jan Beltman, directeur van chocolademerk Tony’s Chocolonely, is donderdagmorgen in het centrum van Amsterdam aangehouden, op verdenking van vernieling. Dit meldt zijn advocaat Geertjan van Oosten. Beltman kwam na een verhoor op het politiebureau weer op vrije voeten.

Beltman zou verantwoordelijk zijn voor politiek getinte graffiti, aangebracht op een muur van de Beurs van Berlage, omdat daar een beeld van Jan Pieterszoon Coen is ingemetseld. De muurschildering, die inmiddels weer is verwijderd, bestond uit een afbeelding van een reep van Tony’s Chocolonely, met daarbij de slogan Black Lives Matter. Tony’s Chocolonely heeft een zogeheten superstore nabij de Beurs.

Volgens Van Oosten vindt Beltman het beeld nabij zijn winkel „niet gepast”. Naast Beltman is nog een ander, bij de graffiti betrokkene aangehouden. De muurschildering is donderdagmorgen aangebracht. De Beurs overweegt aangifte, aldus Van Oosten.

Tal van beelden van historische figuren met een mogelijk bedenkelijke reputatie zijn onderwerp van discussie geworden, sinds de zwarte Amerikaan George Floyd in Minnesota door een agent werd gedood en daarna wereldwijd een golf van protesten op gang is gekomen.

Jan Pieterszoon Coen (1587-1629), geboren in Hoorn, was gouverneur-generaal van de Verenigde Oostindische Compagnie (VOC) en hield er een gewelddadige handelspolitiek op na. Onder zijn bewind moordde de VOC duizenden inwoners van de Banda-eilanden (de huidige Molukken) uit. In Hoorn is een groot standbeeld van Coen op stadsplein de Roode Steen middelpunt van de actuele discussie geworden.

„Wij willen die VOC-mentaliteit veranderen”, zegt een woordvoerster van Tony’s Chocolonely. „De gebeurtenissen van de laatste maanden, de pandemie en de protesten tegen racisme, laten zien hoe ongelijk het nog steeds is verdeeld in de wereld. Wij vinden het zinvol mensen te wijzen op dat beeld en in de winkel leggen we uit wie Coen was. We zijn met de Beurs in gesprek over hoe we dat samen kunnen doen.”