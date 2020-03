Topman Conexxion: Passagiers en pakketten samen in een bus

Streekvervoerder Connexxion gaat nog dit jaar op het platteland een proef doen met het bundelen van reizigers en pakketjes om lege bussen terug te dringen. „We gaan praten met bezorgdiensten om samen efficiënter te kunnen werken. Ook zij rijden in de regio vaak met halfvolle busjes”, aldus Connexxion-baas Pier Eringa in gesprek met De Telegraaf.

Eringa denkt in eerste instantie aan experimenten in de kop van Noord-Holland en in Zeeland, waar dit probleem volgens hem zeer reëel is. „Ik neem het voortouw om op korte termijn om de tafel te gaan met geïnteresseerde marktpartijen. Er zullen ongetwijfeld juridische bezwaren opduiken voor het bundelen van mensen en goederen, maar daar ben ik niet bang voor. Met bepaalde aanpassingen aan onze bussen moet dat geen problemen opleveren”, meent hij.

Hij gaat nog een stap verder. „Ook in drukke stadscentra is het verstandig om passagiers en pakketten zo veel mogelijk te bundelen, zodat filevorming en verstoppingen afnemen. Al die bestelbusjes lopen nu uit de hand. Het ov heeft al een goed vertakt netwerk in steden, daar kun je samen wat mee”, vindt Eringa, die voorstander is van onder meer ‘vrachttrams’.