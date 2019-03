Topman Chris Oomen weg bij DSW

Chris Oomen (70) stapt op als directeur van zorgverzekeraar DSW. Hij wordt per 1 juni opgevolgd door Aad de Groot (54), die vijf jaar geleden in de directie van het bedrijf kwam.

Oomen werkt al meer dan veertig jaar bij DSW en is daar sinds 1987 de topman. Waarom hij vertrekt, is niet bekendgemaakt.

„Als je de energie hebt, nieuwsgierig blijft, het werk leuk vindt en de organisatie zo succesvol is, is er weinig reden om met het werk te stoppen. Toch is bij mij is inmiddels de mening tot overtuiging gerijpt dat het een goed moment is om mijn actieve loopbaan bij DSW te beëindigen”, zei Oomen tegen zijn personeel.

Volgens DSW heeft Oomen altijd het algemeen belang van de gezondheidszorg vooropgesteld en daarmee „een belangrijke bijdrage geleverd aan de toegankelijkheid en de betaalbaarheid van de zorg voor iedereen”.

In de afgelopen jaren kwam de topman vaak in het nieuws, onder meer met kritiek op andere zorgverzekeraars. Ook had de miljonair eerder gezegd dat hij zijn volledige salaris weggeeft aan goede doelen en zijn personeel. Oomen pleit er ook al langer voor om het vrijwillig eigen risico af te schaffen. Daarmee zou voor iedereen de premie flink omlaag kunnen. Oomen noemde het eerder oneerlijk dat gezonde klanten een premievoordeel krijgen door hun eigen risico flink op te hogen.

DSW maakt ieder jaar traditiegetrouw als eerste zorgverzekeraar zijn premie voor het volgende jaar bekend. Daarmee bepaalt Oomen al jaren de trend voor de richting van de premies.