Topman BAM: stikstofcrisis kan zich herhalen

De kans is volgens BAM-topman Rob van Wingerden groot dat de pfas- en stikstofcrisis zich op andere gebieden gaat herhalen in Nederland. Dat zegt hij in een interview met het FD.

Volgens hem kijkt de regering alleen maar naar het doel en wordt er niet nagedacht over noodzakelijke tussenstappen. „Op volle snelheid is er hard aan de handrem getrokken. De kans is dan vrij groot dat de auto achterstevoren tegen de vangrail terechtkomt”, stelt Van Wingerden.

„Ik signaleer een mismatch tussen de visie voor de lange termijn en de stapjes die vandaag, morgen en overmorgen nodig zijn. Soms zijn er lastige maatregelen nodig, maar ons politiek systeem is gericht op de korte termijn. Er zijn altijd verkiezingen waardoor die tussenstappen niet volgen”, aldus de CEO van BAM.