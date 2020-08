Topman ABN AMRO in toezichtsraad Paleis Het Loo

ABN AMRO-topman Robert Swaak wordt lid van de Raad van Toezicht van Paleis Het Loo. Hij volgt Marc van Gelder, oud-topman van apotheekketen Mediq, op. De plek in de toezichtsraad die Swaak gaat vervullen, is voorbehouden aan iemand met een bedrijfskundige achtergrond en een groot netwerk in het bedrijfsleven.

Voorzitter Gerdi Verbeet van de Raad van Toezicht zegt verheugd te zijn dat Swaak die raad komt versterken. „Met zijn competenties, bestuurlijke achtergrond en groot netwerk is hij een waardevol lid in onze Raad en ik kijk ernaar uit om met hem samen te werken”, aldus de voormalige voorzitter van de Tweede Kamer.

Museum Paleis Het Loo wordt momenteel gerenoveerd en uitgebreid met een nieuwe ondergrondse tentoonstellingsruimte. Volgend jaar moet het paleis weer helemaal open zijn.