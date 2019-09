Topdrukte op klimaatmars in Den Haag

Mensen hebben massaal gehoor gegeven aan de oproep om in Den Haag mee te lopen in een betoging voor een ambitieuzer klimaatbeleid. Een woordvoerder van de organisatie schat dat er ruim 25.000 mensen op de been zijn.

De betogers zouden om 13.00 uur van de Koekamp, naast het station Den Haag Centraal, vertrekken. Maar ze begonnen iets eerder aan hun route door de Haagse binnenstad omdat er bij het vertrekpunt geen mensen meer bij konden. De betogers lopen een route van 3,5 kilometer. Die voert onder meer langs het Binnenhof en diverse ministeries. Deelnemers aan de tocht scanderen massaal leuzen als ‘climate justice now’ en ‘C02, weg ermee’

Een woordvoerder van de NS zegt dat het door de klimaatstaking erg druk is in de treinen naar Den Haag. Op Twitter meldt de NS dat reizigers voor de terugreis ook rekening moeten houden met drukte. Daarom adviseert de NS de reizigers wat langer in Den Haag te blijven om de piekdrukte te vermijden.