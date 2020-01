Topdrukte bij vakantieparken door onderwijsstaking

Veel gezinnen grijpen de onderwijsstaking van donderdag en vrijdag aan om een lang weekend eropuit te gaan naar een vakantiepark. Center Parcs, Landal GreenParks en Roompot melden een grote toename in reserveringen.

Center Parcs spreekt van een „unieke situatie”. „Meer dan 90 procent van onze vakantiehuizen is geboekt voor volgend weekend”, zegt een woordvoerder. „Dat is ongeveer een kwart meer in vergelijking met hetzelfde weekend van vorig jaar”. De reserveringen bij Landal zijn met ongeveer 50 procent gestegen. Bij Roompot ligt dit tussen de 10 en 20 procent.

Bovendien komen de meeste gasten al op donderdag of vrijdag, in plaats van zaterdag. De parken organiseren geen extra activiteiten of kortingsacties omtrent de onderwijsstaking.