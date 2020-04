Topdrukte bij klantenservice NS door corona

$lead

De klantenservice van de NS krijgt vanwege de coronacrisis topdrukte te verduren, meldt het bedrijf. De meeste vragen gaan over het pauzeren van abonnementen, nu veel mensen thuiswerken en geen gebruik maken van de trein.

Ook komen er veel vragen over de nieuwe dienstregeling, het annuleren van tickets voor internationale reizen en de geldigheid van e-tickets of voordeeluitjes. Het aantal telefoontjes steeg naar 40.000 per week, wat bijna 12.000 meer is dan gebruikelijk. Daarnaast was er bijna een verdubbeling van het aantal chatgesprekken en privéberichten op social media, die respectievelijk groeiden naar 38.000 en 17.500.

Hoewel de klanttevreden volgens de NS ongekend hoog is, komen er ook punten van feedback uit de gesprekken. „Daar gaan we mee aan de slag”, zegt een woordvoerder. Zo zijn er volgens hem wachttijden op bepaalde trajecten verkort en sluiten sommige verbindingen beter op elkaar aan.