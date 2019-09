Topdrukte bij herdenkingsdienst Oosterbeek

Bij de herdenkingsdienst op de Airborne Begraafplaats in Oosterbeek zag het zondag zwart van de mensen. Er waren opvallend veel veteranen, nabestaanden van militairen die in 1944 meevochten in de Slag om Arnhem en veteranenorganisaties uit alle geallieerde landen. Daarnaast woonden duizenden belangstellenden de oecumenische dienst bij. De organisatie sloot de hekken van de begraafplaats een uur voor de dienst begon vanwege de enorme drukte.

Op de Arnhem Oosterbeek War Cemetery, zoals het ereveld officieel heet, liggen ruim 1750 mannen die in 1944 in de regio Arnhem sneuvelden. Het merendeel van hen is Brits, maar er zijn ook 79 graven van Poolse militairen en er rusten enkele Nederlanders. Al sinds 1945 is er elk jaar een eredienst. Kinderen leggen dan bloemen op de graven. De veertig kinderen die dat in 1945 deden, waren er zondag weer.

De Britse predikant Jeff Cuttell schetste in Oosterbeek de moed van de jonge soldaten, die kwamen om Nederland te bevrijden. Maar ook het verdriet van de bevolking in de regio Arnhem, die in september 1944 dacht dat de bevrijding voor de deur stond. Doordat de Slag om Arnhem mislukte ging dat niet door. „Ze maakten nog een barre Hongerwinter mee, waarin 30.000 Nederlanders stierven.”