Top voor ondernemers in Den Haag geopend

Honderden ondernemers en politici zijn de komende dagen te vinden in Den Haag. Ze wonen een economisch congres bij, de negende Global Entrepreneurship Summit (GES). Die bijeenkomst wordt dinsdag en woensdag gehouden in het World Forum.

De opening is maandag op het stadhuis in Den Haag. Premier Mark Rutte, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Michael Pompeo en burgemeester Pauline Krikke heten iedereen welkom.

Onder de hoge gasten op de top zijn onder anderen koningin Máxima, presidentsdochter Ivanka Trump, minister Sigrid Kaag (Buitenlandse Handel), vicepremier Carola Schouten, prins Constantijn (voorzitter van de organisatie voor Nederlandse startups), Feike Sijbesma (DSM), Frans van Houten (Philips) en architect Rem Koolhaas.

De GES wordt door Nederland en de Verenigde Staten samen georganiseerd. Het belangrijkste doel van de bijeenkomst is ondernemers en investeerders uit de hele wereld met elkaar in contact te brengen. Daarnaast wordt er gezocht naar oplossingen voor maatschappelijke problemen. De bijeenkomsten gaan onder meer over voedsel, water, energie, gezondheid, connectiviteit, de toekomst van werk en de toegang tot kapitaal. Het congres kost 15 miljoen euro en dat wordt door Nederland betaald.