Top van de polder buigt zich over pensioenakkoord

Werkgeversorganisaties, vakbonden en minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken voeren maandagavond topoverleg op diens ministerie in Den Haag over het pensioenakkoord. Dat zeggen ingewijden na berichtgeving door De Telegraaf. Over de uitwerking van het pensioenakkoord wil het kabinet voor het einde van de maand een akkoord hebben met de polder.

Maandag moet een aantal belangrijke knopen worden doorgehakt, maar partijen verwachten nog geen definitief akkoord. De verwachting is dat er nog meer overleggen zullen volgen tussen de voorzitters van de werkgevers- en werknemersorganisaties en het kabinet.