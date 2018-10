Top OM Zeeland-West-Brabant stapt op

Hoofdofficier van justitie Charles van der Voort van het parket Zeeland- West-Brabant legt zijn functie neer. Hij doet dat vrijwillig, maakte het Openbaar Ministerie (OM) dinsdag bekend. Ook de plaatsvervangend hoofdofficier en de directeur bedrijfsvoering stappen eind dit jaar op, zodat het parket met een nieuwe leiding verder kan, aldus het OM.

Het vertrek van de top volgt op een onderzoek naar de cultuur binnen het parket. Daaruit is gebleken dat er sprake is van een slechte werksfeer en een gebrek aan transparantie. Het college van procureurs-generaal, de top van het OM, had het onderzoek in juli ingesteld omdat hier al langer signalen en geluiden over waren.

Het onderzoek is uitgevoerd door externe onderzoekers en de uitkomsten daarvan zijn besproken met het college en de parketleiding. Van de Voort zegt met zijn vertrek, per 15 november, ruimte te willen bieden voor een nieuwe start met een beter werkklimaat.

Het college heeft een kwartiermaker aangesteld die gaat kijken wat er nodig is om het werkklimaat te verbeteren. Er zal ook snel een tijdelijk waarnemend hoofdofficier komen, aldus het OM.

Van der Voort is sinds januari 2016 hoofdofficier van justitie in het parket, dat bestaat uit Zeeland en de helft van de provincie Noord-Brabant.