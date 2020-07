Toon R. uit Oss opgepakt via berichten in EncroChat

De politie heeft verdachte Toon R., een van de kopstukken van een crimineel familienetwerk uit Oss, kunnen arresteren via de berichten in EncroChat. Dat laat het Openbaar Ministerie van Oost-Brabant weten.

Sinds begin april kon de politie 20 miljoen berichten van duizenden gebruikers van EncroChat bekijken. Dat is een geheime chatdienst die werd gebruikt door criminelen. Het lek heeft al geleid tot meer dan honderd arrestaties.

De politie liet al weten dat ze via EncroChat enkele criminele kopstukken op het spoor zijn gekomen. Maar namen zijn tot nog toe niet genoemd.

Toon R. was voortvluchtig nadat eind 2019 en begin dit jaar al een groot aantal leden van het familienetwerk werd opgepakt. Hij werd in mei aangehouden en is een neef van Martien R., die wordt gezien als hoofdverdachte van de bende die zich bezighield met grootschalige drugs- en wapenhandel.