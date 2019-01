Tonnen geëist van verdachten flatbrand Diemen

Nabestaanden en slachtoffers van de fatale flatbrand in Diemen in de zomer van 2017 eisen bij elkaar honderdduizenden euro’s van de drie verdachten. Dat bleek vrijdag tijdens de strafzaak tegen het drietal, dat verdacht wordt van brandstichting, voor de rechtbank in Amsterdam.

Bij de brand kwam de 27-jarige David Swart om het leven. Twee anderen, een vriendin van Swart en een bewoonster, raakten gewond. Een van hen ondervindt als gevolg van een hersenbeschadiging blijvende geheugenproblemen, de ander is een groot deel van haar gezichtsvermogen kwijt. Een andere bewoner kwam er fysiek ongeschonden vanaf, maar kampt met ernstige depressies, aldus zijn verklaring.

Namens het slachtoffer dat met ernstige geheugenproblemen kampt, diende advocaat Richard Korver een schadeclaim in van totaal ruim 634.000 euro. De nabestaanden van David Swart claimden ruim 40.000 euro.