Tonnen boete geëist voor illegale houtkap

Wegens de illegale kap van ruim 1500 bomen heeft het Openbaar Ministerie (OM) een boete van 375.000 euro geëist tegen een recyclingbedrijf uit Tiel. De directeur moet een taakstraf van 180 uur krijgen, vindt het OM, dat van „een ware kaalslag” sprak. De bomen stonden op het terrein van het bedrijf en gingen in de winter van 2016 tegen de vlakte. Het OM wil dat de rechter het opleggen van een verplichte herplanting in overweging neemt.

Volgens het OM heeft het rooien van de bomen tot milieuschade geleid. Buizerds en andere vogelsoorten gebruikten de bomen als broedplaats. De directeur kreeg al eerder met justitie te maken wegens milieudelicten. Tijdens controles bij het bedrijf stuitte de omgevingsdienst op de sloop van een asbesthoudende machine. Bij de sloop is asbest verwijderd en meer dan 10 kubieke meter sloopafval ontstaan. Het bedrijf had dat moeten melden, aldus het OM. Het geheel „schetst een beeld van een bedrijf met een leidinggevende die zich van niets en niemand iets aantrekt totdat hij wordt gestopt”, zei de officier van justitie bij de rechtbank in Zwolle.