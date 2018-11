Ton voor gouden tip liquidatieverdachten

Justitie (OM) looft 100.000 euro uit voor de tip die leidt tot de aanhouding van Ridouan Taghi (40). Ook is er een ton beschikbaar voor de gouden tip die leidt tot de arrestatie van Said Razzouki (46). Beiden worden verdacht van betrokkenheid, als opdrachtgever, bij verschillende liquidaties.

Met de verhoging van het geldbedrag van 25.000 euro naar 100.000 is sprake van de hoogste beloning ooit door het OM uitgeloofd.

De reden voor de hoge beloning is dat politie en justitie „met spoed” naar de beide verdachten op zoek zijn. „De opsporing van hen is topprioriteit voor OM en politie. Ze zijn naar voren gekomen in het onderzoek Marengo. Zowel Taghi als Razzouki is eerder dit jaar op de zogenoemde Nationale Opsporingslijst geplaatst. Daarnaast staan ze op de ‘most wanted’-lijst van Europol.

Volgens justitie is het zeer waarschijnlijk dat de twee zich schuilhouden in het buitenland, zich regelmatig verplaatsen en gebruik maken van wisselende identiteiten. ‘Vertrouwelingen’ van beiden weten waarschijnlijk waar ze zijn, aldus justitie. ,,Het ongekend hoge bedrag van de beloning kan mensen over de streep trekken de gouden tip te geven”, aldus het OM in een verklaring.

In het onderzoek naar de reeks liquidaties in de onderwereld geldt Nabil B. als kroongetuige. In september nog dreigde hij daaraan de brui te geven, omdat hij vond niet voldoende beschermd te worden. De broer van Nabil B. werd in maart dit jaar doodgeschoten, kort nadat bekend was dat Nabil B. met het OM een deal had gesloten.