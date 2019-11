De gemeenteraad van Apeldoorn wil Ton Heerts als nieuwe burgemeester. De voorkeur voor Heerts (52) is maandag duidelijk geworden tijdens een extra raadsvergadering, meldt de gemeente. De nieuwe burgemeester wordt waarschijnlijk in december geïnstalleerd.

Heerts wordt de opvolger van John Berends, die sinds februari commissaris van de Koning in Gelderland is. Ton Heerts is voorzitter van de MBO Raad, eerder was hij ook voorzitter van de FNV en was hij Tweede Kamerlid voor de PvdA.