Tommy Wieringa wint BookSpot Literatuurprijs

Voor zijn boek De heilige Rita heeft Tommy Wieringa de BookSpot Literatuurprijs 2018 gekregen. Dat heeft de jury donderdagavond laten weten. Bij de prijs, die eerder ECI Literatuurprijs en AKO Literatuurprijs heette, hoort een geldbedrag van 50.000 euro en een sculptuur. De naam van de winnaar werd bekendgemaakt in RTL Late Night op RTL 4.

„Het boek is in alle opzichten een klassieke roman van een meesterverteller, die weet te verrassen en bekoren, te inspireren en ontroeren”, aldus juryvoorzitter Jos Geysels, minister van Staat in België en oud-voorzitter van het Vlaams Fonds voor de Letteren.

„Ik wil de prijs opdragen aan de heilige Rita en alle hopeloze gevallen die ze beschermt”, zei Wieringa in een kort dankwoord. Hij liet een medaillon zien, een gouden scapulier van de heilige Rita die een lezer hem had toegestuurd.

De andere genomineerden waren Suzanna Jansen (Ondanks de zwaartekracht), Peter Middendorp (Jij bent van mij), Arjen van Veelen (Aantekeningen over het verplaatsen van obelisken), Aukelien Weverling (In alle steden) en Peter Verhelst (Voor het vergeten). Zij ontvangen ieder 5000 euro.

Eerder op donderdag kreeg Wieringa’s De heilige Rita ook al de lezersprijs. Vijftig geselecteerde lezers uit Nederland en Vlaanderen bepaalden met elkaar dat zijn boek over een zoon die de zorg op zich neemt voor zijn vader, met wie hij samenwoont, het beste is. Voor deze publieksprijs krijgt hij nog eens 10.000 euro.

Wieringa viel vaker in de prijzen met boeken als Joe Speedboot en Dit zijn de namen.