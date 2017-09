Een plofkraak bij een pinautomaat van de Rabobank heeft maandagnacht het Groningse Tolbert opgeschrikt. Het gaat om een pinautomaat in een speciaal daarvoor neergezet gebouwtje. De politie heeft de omgeving van de pinautomaat afgezet en er zijn explosievenspecialisten opgetrommeld.

Het is nog niet duidelijk of de kraak geslaagd is. Bewoners uit een nabijgelegen woning zijn uit voorzorg gewekt.