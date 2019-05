Toko in Schagen dupe van brand

In een toko aan de Nieuwstraat in Schagen heeft brand gewoed. De brand brak door nog onbekende oorzaak uit op de begane grond. Er was geen sprake van brandstichting, zegt een woordvoerster van de veiligheidsregio.

Eén persoon heeft rook ingeademd en is ter plaatse behandeld door ambulancepersoneel. Een ander had brandwonden aan zijn hand en is naar de huisartsenpost gebracht.

Boven de winkel zitten twee verdiepingen met appartementen. Die zijn allemaal ontruimd. Of de bewoners zaterdag nog terug naar huis kunnen, wordt onderzocht. De woningen op de eerste etage stonden vol rook.