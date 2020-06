Toiletten en douches op Nederlandse campings mogen vanaf 15 juni weer open. Dat heeft het kabinet besloten, bevestigen Haagse bronnen na berichtgeving van de NOS. Oorspronkelijk stond de heropening gepland voor 1 juli.

Vanaf 15 juni zijn toeristen ook weer welkom in Nederland. Het is logisch om de heropening van de toiletten en douches op campings daarmee gelijk te trekken, is de redenering.