Toezichthouders mishandeld om parkeerbon

In Breda zijn twee vrouwen aangehouden voor het mishandelen van twee toezichthouders. De gemoederen raakten verhit doordat de vrouwen, moeder (38) en dochter (18) uit Terheijden, een bekeuring kregen omdat ze niet hadden betaald voor het parkeren van hun auto.

Die auto stond in het gebied waar betaald parkeren geldt en de toezichthouder zag dat er niet was betaald. De bestuurster verklaarde dat zij op haar dochter wachtte die even iets ophaalde. Terwijl de dochter instapte, bleef de parkeercontroleur erbij dat er betaald had moeten worden. De discussie liep volgens de politie uit de hand toen de dochter uitstapte, begon te schelden en een toezichthouder vastpakte en sloeg.

Toen de tweede toezichthouder de dochter vervolgens vastgreep, stapte moeder uit en sloeg die handhaver op zijn hoofd. Dochter duwde de vrouwelijke toezichthouder die op de grond belandde en enkele schoppen in de richting van haar hoofd ontweek, aldus de politie. Voorbijgangers schoten de toezichthouders te hulp.