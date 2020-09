Toezichthouders mishandeld en vastgehouden in café Medemblik

De uitbater van een café in het Noord-Hollandse Medemblik is in de nacht van zaterdag op zondag aangehouden, nadat twee gemeentelijke toezichthouders in de zaak werden bedreigd met de dood, mishandeld en tegen hun wil vastgehouden. Een van de toezichthouders raakte lichtgewond tijdens het incident, meldt de politie. Ook in het Zeeuwse Oud-Vossemeer ging het mis: daar sloeg de eigenaar van een horecazaak een agent die de naleving van de coronamaatregelen kwam controleren.

De toezichthouders in Medemblik controleerden het café aan de Kaasmarkt even na middernacht eveneens op de naleving van de coronaregels. Daarbij merkten ze onder meer op dat er onvoldoende afstand werd gehouden. Ook bleek er te worden gerookt.

De eigenaar van het café merkte de controleurs op, en ging met ze in gesprek. Dat liep dusdanig uit de hand dat de controleurs werden bedreigd met de dood, werden mishandeld en tegen hun wil werden vastgehouden in het café. De telefoon van de controleurs werd ook afgepakt door cafégangers, die foto’s hebben verwijderd.

De controleurs wisten uiteindelijk uit hun benarde positie te komen en alarmeerden de politie. Die hield de uitbater van het café, die onder invloed van alcohol was, aan. De café-eigenaar zit nog vast. De gemeente is bezig met bestuursrechtelijke stappen tegen het café.

In het Zeeuwse Oud-Vossemeer ging het zondagmorgen mis bij een controle van agenten en buitengewone opsporingsambtenaren van een horecazaak aan de Ring na diverse meldingen dat de coronamaatregelen er niet werden nageleefd. Toen de agenten vertelden wat ze kwamen doen, probeerde de eigenaar meteen de deur van zijn zaak te sluiten. Kort erop beledigde hij de agenten en sloeg hij een van hen. De man werd daarop aangehouden.

In de zaak zat ook een 55-jarige man uit Sint Philipsland, die een agent de hele tijd beledigde. Hij verzette zich flink tegen zijn aanhouding. Beide mannen zitten vast. De agenten hebben aangifte gedaan van belediging en mishandeling.