Toezichthouder: Versterking gebouwen Groningen onacceptabel traag

De versterkingsoperatie die gebouwen in Groningen veilig moet houden, verloopt veel te langzaam, oordeelt het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM). In een voortgangsrapport waarschuwt de toezichthouder, die de gaswinning en de gevolgen daarvan overziet, dat het in het huidige tempo nog twintig jaar gaat duren. „Het huidige tempo van de versterkingsopgave is onacceptabel omdat Groningers leven in een mogelijk onveilig huis”, aldus SodM.

„Het is ook onacceptabel omdat het wachten, de onzekerheid en de voortdurende bevingen bij een deel van de bewoners tot veel stress en gezondheidsklachten leidt”, voegt de toezichthouder daar aan toe.

Door aardbevingen, veroorzaakt door de jarenlange gaswinning in de provincie, zijn tal van gebouwen verzwakt. De overheid heeft al veel maatregelen genomen. Het grootste probleem is het tempo. Volgens het SodM loopt de versterking te traag, doordat diverse bestuurslagen telkens weer met elkaar in conclaaf moeten over de aanpak. De toezichthouder pleit voor een echte crisisaanpak, waarin de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) „de eindverantwoordelijkheid en het bijpassende mandaat en bevoegdheden” krijgt.

Het kabinet krijgt het advies om dit wettelijk vast te leggen. Anders gaat het volgens het Staatstoezicht niet lukken om de versterkingsoperatie rond 2025 af te ronden „en bewoners weer perspectief te geven”.