„Toezicht in het zwembad blijft mensenwerk”

Zwembaden hebben allerlei richtlijnen voor de veiligheid, maar „toezicht houden in het zwembad blijft mensenwerk”. Dat zegt een woordvoerster van het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ, kennisinstituut voor de zwembadbranche, in een reactie op de uitspraak van de rechter over het verdronken schoolmeisje Salam.

De wet is duidelijk over het toezicht maar elk zwembad is weer anders, stelt ze. Het wordt aan de zwembaden zelf overgelaten hoe zij de richtlijnen in de praktijk toepassen. De woordvoerster wijst erop dat er volgens de rechter ook niets mis was met de procedures van het zwembad in Rhenen waar het meisje verdronk. De badmeesters werden door de rechter schuldig bevonden omdat zij niet goed hadden opgelet. „Je kunt niet alles vanuit een ivoren toren regelen.”

Toch wil het kennisinstituut wel met enkele betrokken organisaties om de tafel gaan zitten om te kijken of het beleid kan worden aangescherpt. Volgens de woordvoerster moet je kritisch blijven op het beleid, maar niet meteen het beleid op één incident aanpassen. „Als er een auto-ongeluk gebeurt ga je ook niet alle auto’s verbieden.”