Toetsontwikkelaar Cito viert jubileum

Cito bestaat een halve eeuw. De toetsontwikkelaar voor het basisonderwijs viert dat komend jaar met tal van activiteiten.

Het Centraal Instituut voor Toetsontwikkeling Cito werd in 1968 opgericht naar een idee van hoogleraar Adriaan de Groot. Hij ontwikkelde naar Amerikaans voorbeeld een instrument „dat alle kinderen dezelfde kansen gaf om te laten zien wat ze in hun mars hadden, ongeacht afkomst of sociale willekeur.”

De Groot had in 1966 al een Amsterdamse schooltoets bedacht die op tweehonderd scholen in de hoofdstad in dat jaar werd uitgevoerd. De toets groeide uit tot een landelijk fenomeen. In 1990 maakten 100.000 leerlingen uit groep 8 van het basisonderwijs de Citotoets.

Het instituut Cito maakt naast de eindtoets basisonderwijs, ook een leerlingvolgsysteem dat leerkrachten inzicht geeft in de ontwikkeling van de leerlingen, zowel op individueel als op groepsniveau. Verder maakt Cito examens voor het voortgezet onderwijs en onder meer cursussen Nederlands voor nieuwkomers.

Het jubileumjaar wordt onder meer gevierd met een internationaal congres. Zo’n driehonderd experts op het gebied van toetsing en beoordeling komen van 7 tot en met 10 november naar Arnhem om over hun vakgebied te praten. Op 25 januari is Cito gastheer voor de wiskunde olympiade voor bedrijven, gevolgd door een open dag in het voorjaar.