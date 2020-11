‘Toestroom Belgische bezoekers speelt rol in drukte’

De toestroom van Belgische bezoekers speelde dit weekend een rol in de drukte bij steden en winkelcentra in het zuiden van het land. Dat stelt het Veiligheidsberaad zondag in een verklaring over de drukte in winkelgebieden.

Tegen de NOS zegt Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad daarover: „In de zuidelijke steden, zoals Eindhoven, Breda en Maastricht, zien we veel Belgische gasten. Die kunnen wij er niet bij hebben. Zij komen in Nederland winkelen omdat in België de niet-noodzakelijke winkels dicht zijn”, aldus Bruls, die ook burgemeester van Nijmegen is. Ook in Rotterdam zouden dit weekend veel auto’s met Belgische kentekens zijn gezien.

Omdat de winkels ook de komende tijd dicht blijven, wordt dit een specifiek punt in het overleg van het Veiligheidsberaad met het kabinet op maandag, aldus Bruls. Hij zegt dat burgemeesters er niet over gaan, maar vindt dat Nederland en België over de kwestie afspraken moeten maken.

Eerder zondag maakte burgemeester Annemarie Penn van Maastricht al een opmerking over bezoekers uit het buitenland. „Heel teleurstellend om te zien dat met name (buitenlandse) toeristen zich niet aan de maatregelen en adviezen houden!”, stelde ze op Twitter. In Maastricht werd zondag code rood afgegeven wegens de drukte.

Volgens het Veiligheidsberaad, waarin de 25 voorzitters zitten van de veiligheidsregio’s, heeft een oproep om drukte te vermijden wel effect gehad. „In het algemeen was het minder druk dan Black Friday vorig jaar.” Daar waar het wel te druk was, is ingegrepen door burgemeesters, bijvoorbeeld door winkels eerder te sluiten.

Met het oog op het sinterklaasfeest en kerst blijft het Veiligheidsberaad in gesprek met de Nederlandse detailhandel. „Met als doel coronaveilig winkelen in de decembermaand.”