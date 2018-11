Toestemming voor meer gaswinning Loon op Zand

Energieconcern Vermilion mag tot en met 2026 aardgas blijven winnen in het Brabantse Loon op Zand. Daarvoor heeft minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat toestemming gegeven, meldt het bedrijf.

Vermilion mag in de komende acht jaar 447 miljoen kubieke meter gas winnen uit de velden Loon op Zand en Loon op Zand Zuid. Dat staat gelijk aan het gemiddeld jaarlijkse gasverbruik van bijna 300.000 Nederlandse huishoudens.

Vorige week werd al bekend dat Wiebes toestemming geeft voor uitbreiding van de gaswinning bij het nabijgelegen Waalwijk. Daar verwacht Vermilion tot 2026 nog maximaal 1,6 miljard kubieke meter aardgas uit het veld te halen.

Tegen de gaswinning is in de hele regio veel verzet geweest. Tegenstanders vinden dat die winning haaks staat op de omslag die gemaakt moet worden naar duurzame energie.

De gemeente Loon op Zand is dan ook niet blij met de beslissing. „Ik ben teleurgesteld dat de minister ondanks onze zienswijze toch instemt om gas te gaan boren”, aldus wethouder Gerard Bruijniks. „We overwegen om in beroep te gaan, maar verdiepen ons nu eerst in de reactie van de minister. Ook overleggen we met de gemeenten Tilburg en Waalwijk en andere overheden om te kijken of we gezamenlijk stappen kunnen ondernemen”,

Ook actiegroep Stop Gaswinning in Loon op Zand betreurt het besluit. „Ondanks alle honderden handtekeningen en zienswijzen besluit de minister toch toestemming te geven aan Vermilion om ook in Loon op Zand verder te gaan met de gaswinning. Hier zijn wij dus niet mee klaar. We gaan door en zullen beroep aantekenen”, aldus de groep op Facebook.

Vermilion haalt aardgas uit kleine gasvelden en is actief in acht provincies. Het is na de NAM de tweede producent van aardgas op het vasteland van Nederland.