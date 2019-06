De twee toestellen die betrokken waren bij een crash in de Noord-Brabantse plaats Oudemolen, waren van het Vliegend Museum Seppe. Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio waren de vliegtuigjes aan het oefenen voor een evenement. De twee toestellen vlogen in formatie, meldde de luchthaven in Breda.

Het Vliegend Museum Seppe heeft zijn basis in Breda en vliegt geregeld bij bijvoorbeeld herdenkingen.