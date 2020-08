Toestand Nederlands slachtoffer schietpartij stabiel

’s GRAVENVOEREN/HASSELT (ANP) - De toestand van de 41-jarige vrouw uit het Limburgse Eijsden die zaterdagavond net over de grens met België door een kogel werd geraakt tijdens een schietpartij tussen de Belgische politie en een Duitse voortvluchtige, is stabiel. Zij werd in haar rug getroffen, zei een woordvoerder van het Belgische Openbaar Ministerie in Hasselt zondag. „Ze heeft veel geluk gehad”, voegde hij daaraan toe. Zij ligt nog in het ziekenhuis.

De door de politie neergeschoten 32-jarige Duitse verdachte ligt in kritieke toestand in een ziekenhuis. Tegen de man was een Europees aanhoudingsbevel uitgevaardigd, omdat hij nog vijftien jaar celstraf in Duitsland moet uitzitten, maakte het Parket in Hasselt zondag bekend.

De man ging er zaterdag tijdens een politiecontrole in Moelingen, net over de grens bij Eijsden, vandoor en reed zich vervolgens klem in ’s Gravenvoeren. Daar probeerde hij onder bedreiging van een vuurwapen een 45-jarige bestuurster van haar auto te beroven. Op dat moment ontstond een vuurgevecht tussen de Belgische politie en de Duitser, waarbij niet alleen de Duitser, maar ook de Eijsdense werd geraakt.

De 45-jarige bestuurster van de auto op wie de Duitser het gemunt had, werd in shock naar het ziekenhuis gebracht. Met haar gaat het volgens de woordvoerder relatief goed.

De politie onderzoekt hoe de Eijsdense is geraakt. Mogelijk is zij getroffen door een kogel, die was afgeketst, zei de woordvoerder van het Belgische OM. Wie die kogel had afgevuurd, is ook onderwerp van onderzoek.

De Duitser wordt maandag voorgeleid aan de onderzoeksrechter, die daarvoor naar het ziekenhuis komt. De rechter beslist over verlenging van zijn voorarrest.