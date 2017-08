Toestand gewonde Nederlanders stabiel

De toestand van de drie Nederlanders die gewond zijn geraakt door de aanslag in Barcelona is stabiel. De jongste van de drie mocht de afdeling intensive care verlaten, aldus een woordvoerder namens de familie van de gewonden.

De medicatie tegen de pijn wordt langzaam afgebouwd. Ook zijn er gesprekken geweest tussen de gewonden en hulpverleners om de psychische hulpverlening op gang te brengen.

Het is nog niet bekend wanneer de drie Nederlanders naar Nederland kunnen terugkeren. „Inzet is nog steeds om zo spoedig mogelijk naar Nederland te gaan voor verdere behandeling in het ziekenhuis”, aldus de woordvoerder.