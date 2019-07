Toestand drenkelingen Dordrecht zorgelijk

De twee drenkelingen waarvoor maandagmiddag in de 3e Merwedehaven in Dordrecht een zoekactie was, zijn uit het water gehaald. Ze zijn volgens een woordvoerder van de brandweer „onder zorgelijke omstandigheden” naar het ziekenhuis gebracht. De twee waren van een bootje in het water gevallen en waren enige tijd spoorloos.

Verschillende duikteams werden ingezet bij de zoekactie. Ook andere hulpdiensten kwamen ter plaatse. Het is nog onduidelijk hoe de twee opvarenden van boord zijn geslagen. Mogelijk zijn zij met hoge snelheid tegen de kade gebotst, maar de politie onderzoekt nog of dit klopt.

De hulpdiensten waren lange tijd in de veronderstelling dat er nog meer drenkelingen waren, maar dat bleek uiteindelijk niet zo te zijn.