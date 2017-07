Toestand 9-jarige jongen zorgelijk na ongeluk

Vier inzittenden van een auto die te water was geraakt in Waskemeer (Friesland) zijn zondagavond in het ziekenhuis opgenomen. De politie noemde de toestand van twee jonge slachtoffers, een 9-jarige jongen uit Leeuwarden en een 19-jarig meisje uit Haulerwijk, zorgelijk. In totaal zaten zes mensen in de auto. Die reed door onbekende oorzaak de Haulerwijkstervaart in.

Hulpdiensten rukten massaal uit, onder meer met een traumahelikopter. Voordat ze ter plaatse waren schoten omwonenden te hulp, vertelde een woordvoerster van de politie. Zij wisten meerdere mensen uit het voertuig te helpen. Maar een aantal inzittenden moest er door hulpverleners uit worden gehaald.

De overige inzittenden waren een 40-jarige man en een 19-jarige jongen uit Groningen, een jongen van 16 jaar en een vrouw van 32 uit Drachten.