Toeristenbelasting Vijfheerenlanden zorgt voor ophef

Het voorstel van B en W om de toeristenbelasting in Vijfheerenlanden te verhogen zorgt voor veel commotie. Campinghouders vrezen voor het vertrek van hun gasten. De plaatselijke politiek heeft begrip voor hun bezwaren en denkt na over een oplossing.

Voor de recente herindeling liepen in de gemeenten die nu Vijfheerenlanden vormen de tarieven voor de toeristenbelasting sterk uiteen. In Leerdam werd geen toeristenbelasting geheven, in Zederik moesten toeristen een euro voor een overnachting betalen en in Vianen golden verschillende tarieven voor tent, caravan en hotel. Voor een hotelovernachting moesten gasten 1,70 per persoon per nacht betalen.

In een poging één nieuw tarief voor de hele gemeente in te voeren, stelden B en W voor om vanaf 1 januari 1,75 euro per persoon te heffen. De fusiegemeente denkt daarmee volgend jaar 210.000 euro op te halen.

Campinghouders reageerden furieus op het voorstel dat zonder overleg tot stand kwam en hen door een extern bureau werd meegedeeld.

In een brief aan het college en als insprekers tijdens de commissievergadering van 31 oktober maakten ze duidelijk dat dit voor bezoekers leidt tot verhogingen van 20 tot 25 procent van de verblijfskosten. „Een echtpaar betaalt nu een basisbedrag van 14 euro per nacht. Dat wordt straks 17,50 euro. Dat is buiten proporties”, aldus John-Paul Slob van camping Ter Leede uit Leerdam. Seizoenplaatsen worden in een klap 230 euro per jaar duurder. „Voor veel gasten is dat niet op te brengen. Die kiezen straks voor een andere gemeente en dat gaat ook ten koste van de plaatselijke middenstand”, betogen zijn collega’s.

Ander pijnpunt: voor overnachtingen in hotels wordt hetzelfde tarief berekend. Bij een overnachtingsbedrag van 100 euro of meer is de toeristenbelasting daar maar een paar procent van het totaalbedrag. Als klap op de vuurpijl hoeven eigenaars van campers en jachten helemaal geen toeristenbelasting te betalen.

De meeste politieke partijen vinden het voorgestelde tarief veel te hoog. „In het overgrote deel van de gemeenten geldt een tarief van 0,75 tot 1,10 euro”, aldus SGP’er Geluk. „Deze verhoging is niet acceptabel, we willen voor toeristen een aantrekkelijke gemeente blijven”, vindt ook CDA-woordvoerder Van der Spek. CU-voorman Baars betreurt het dat B en W vooraf geen overleg hebben gevoerd met de campinghouders. Wat hem betreft, gaan de partijen alsnog om tafel. Bovendien constateert Baars dat campinghouders op kosten worden gejaagd, omdat hun folders met oude tarieven de deur al uit zijn.

Het CDA bereidt voor de raadsvergadering van aanstaande donderdag een amendement voor, waarin wordt voorgesteld de tarieven te differentiëren. Hotelgasten gaan twee euro per nacht betalen, alle andere bezoekers een euro per persoon per nacht.

Wethouder Taal heeft geen moeite met een gedifferentieerd tarief. Hij betreurt de ontstane ophef. „Dit proces verdient geen schoonheidsprijs. Het had anders gemoeten. Ik trek hier lering uit.”