Toeristen Vietnam zijn op weg terug naar Nederland

De 25 Nederlandse toeristen die ruim een week in quarantaine hebben gezeten in Vietnam, zijn op weg terug naar Nederland. Ze zijn allemaal negatief getest op het coronavirus en hun quarantaine is opgeheven. Ze zijn vertrokken uit de Vietnamese stad Hoi An, laat het ministerie van Buitenlandse Zaken weten.

De reizigers waren tien dagen geleden in quarantaine geplaatst in een voormalig hotel in de havenstad Hoi An. Ze hadden in een vliegtuig gezeten met iemand die mogelijk het nieuwe coronavirus had. Volgens een van de Nederlanders was het verplichte onderkomen een bouwval met belabberd sanitair en liepen er ratten en muizen rond.

Het is nog niet bekend wanneer de groep in Nederland aankomt.