Toeristen mogen niet zomaar door Giethoorn varen

Toeristen met een eigen boot mogen vanaf vrijdag niet meer zomaar door het toeristische dorp Giethoorn varen. De grachten zijn in de weekeinden en tijdens de zomervakantie overdag alleen toegankelijk voor aanwonenden, beroepsvaart en verhuurboten. Met die maatregel wil burgemeester Rob Bats gezondheidsrisico’s door het coronavirus in het soms uitpuilende dorp voorkomen.

Vanaf vrijdag zijn ook enkele karakteristieke Gieterse straatjes verboden voor fietsers. Mensen mogen wel met de fiets aan de hand door de straatjes lopen. Op een deel van het traject geldt eenrichtingsverkeer voor wandelaars. Bij de bekendste route langs de grachten staan handhavers die bij drukte toeristen gedoseerd toelaten. Een kaartje kopen om Giethoorn te mogen bezoeken gaat niet door na overleg van de gemeente met inwoners en ondernemers.

Bats constateert dat Giethoorn „onverminderd populair” blijft. „We verwachten dat er in de zomer zeker toeristen naar Giethoorn komen, vooral nu vakantie vieren in eigen land dit jaar populair zal zijn. Daarom nemen we maatregelen om de drukte zo goed mogelijk te reguleren.”

Bats sluit niet uit dat er meer maatregelen volgen als het nog te druk is in het dorp. De maatregelen blijven vooralsnog tot 1 oktober gelden.