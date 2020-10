Toeristen jagen wild de weg op: meer ongevallen

Piepende remmen, een harde klap en vervolgens doodse stilte. Trillend en ontdaan stapt de 50-jarige Maaike Blok uit haar beschadigde rode Peugeot 107. De voorkant is vernield. Voor de bumper ligt stuiptrekkend een zwaargewond wild zwijn.

Blok (naam en zaak zijn gefingeerd) is niet de enige die onverwacht geconfronteerd wordt met plotseling overstekend wild. Elke maand worden in Nederland gemiddeld 499 reeën, wilde zwijnen, edelherten, boommarters, dassen, vossen en andere grote wilde dieren aangereden, met grote schade tot gevolg, zegt directeur Laurens Hoedemaker van de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging.

In 2019 registreerde het Verbond van Verzekeraars 10.000 geclaimde ongevallen met wild, een stijging van 4000 ten opzichte van 2014. De gemiddelde schade daarbij is 1600 euro. Vorig jaar werd bij verzekeraars zo’n 16 miljoen euro geclaimd.

Meldplicht

Het werkelijke aantal wildaanrijdingen ligt volgens de Jagersvereniging nog hoger. „Niet elke aanrijding met een dier wordt bij de verzekering gedeclareerd en niet elk ongeval wordt gemeld”, vertelt Hoedemaker. De komende tijd verwacht hij opnieuw een toename van ongevallen met wild. „Dat is altijd zo bij de wisseling van zomertijd naar wintertijd. De dieren moeten wennen aan verkeersdrukte op een ander tijdstip. Bovendien is momenteel de recreatiedruk in de natuurgebieden groot als gevolg van de coronacrisis. Toeristen die van de paden afgaan, jagen herten, reeën en zwijnen de stuipen op het lijf.”

De gevolgen van een wildaanrijding zijn groot voor mens én dier. Per jaar komen hierdoor gemiddeld twee mensen om het leven en de dieren raken vaak zwaargewond. Volgens Hoedemaker weten veel automobilisten niet wat ze moeten doen na zo’n aanrijding. Daarom wil de Jagersvereniging uitbreiding van het theorie-rijexamen. „Met onze oproep aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het CBR willen we ervoor zorgen dat alle nieuwe automobilisten weten dat ze wettelijk verplicht zijn een aanrijding met wild bij de politie te melden. Doorrijden is strafbaar. Door bovendien nog meer aandacht te geven aan preventie hopen we het aantal wildaanrijdingen naar beneden te kunnen brengen.”

Behalve dat er sprake is van onwetendheid, worden aanrijdingen soms bewust niet gemeld, omdat er sprake is van strafbare feiten zoals het gebruik van teveel alcohol of een te hoge snelheid. Hoedemaker: „Voor ons is het belangrijk om te weten waar de ongevallen gebeuren, zodat we daar preventieve maatregelen kunnen nemen, zoals het plaatsen van wildreflectoren. Alleen al in Gelderland zijn er elke week gemiddeld tien aanrijdingen met een wild zwijn en 26 met een ree. Na een melding willen we controleren of er een gewond dier in de buurt is.” Jagers steken jaarlijks 350.000 uur in het opsporen van aangereden dieren en het plaatsen van reflectoren om aanrijdingen te voorkomen.

Gevaarlijk

Een van die jagers die vrijwillig assisteert na een aanrijding is Bjorn van der Veen uit het Drentse Borger. Hij verwijdert na een dodelijk ongeval het kadaver of gaat met zijn speciaal daarvoor opgeleide hond op zoek naar een gewond beest. En dat is niet ongevaarlijk. „Mannelijke zwijnen, keilers, hebben scherpe hoektanden en kunnen juist als ze gewond raken levensgevaarlijk zijn. Met één flinke haal snijden ze de slagaders van je bovenbeen door. Mijn motivatie? Dierenwelzijn! Om het lijden van aangereden beesten te beperken.”

Woensdag start de Jagersvereniging in vijf gemeenten op de Veluwe een campagne over wildaanrijdingen en de bijdrage van jagers om dit te voorkomen. Een van de aanbevelingen is om de snelheid in bosachtige gebieden tijdens de ochtend- en avondschemering te verlagen naar 60 km/u.

Aantal aanrijdingen met dieren neemt toe