Toeriste krijgt knokkelkoorts door tijgermug in Frankrijk

Een Nederlandse vrouw die in Zuid-Frankrijk op vakantie was, heeft daar de infectieziekte dengue (knokkelkoorts) opgelopen. Ze werd gestoken door een tijgermug. Volgens stichting platform Stop invasieve exoten is het voor het eerst dat een Nederlander in Europa hiermee besmet is geraakt.

De toeriste liep de besmetting op in La Croix-Valmer, een plaats vlakbij Saint-Tropez. Zij vertoonde de eerste ziekteverschijnselen begin augustus, de ziekte werd vastgesteld nadat ze van vakantie was teruggekeerd. Hoe het nu met haar gaat is niet bekend.

Dengue wordt overgedragen door de uit Azië afkomstige tijgermug, die door de import van gebruikte banden inmiddels in grote delen van zuidelijk Europa voorkomt. Infectie met het virus kan leiden tot koorts, heftige hoofdpijn, pijn in spieren, botten en gewrichten, huiduitslag en overgeven. In een aantal gevallen verloopt de ziekte veel ernstiger en kan infectie leiden tot de dood.

Het platform vindt dat de Nederlandse overheid reizigers naar Zuid-Europa zou moeten waarschuwen voor de kans op besmetting met dengue, zika en chikungunya, en voorlichting moeten geven over preventieve maatregelen.