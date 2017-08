Toeriste fietst op snelweg na navigatiefout

Een Portugees sprekende toeriste is zondag al fietsend op de snelweg A10 bij Amsterdam-Zuid beland doordat ze de routeplanner op haar mobieltje verkeerd had ingesteld. In plaats van de route voor fietsers had de vrouw per ongeluk die voor auto’s op haar telefoon ingesteld. Een woordvoerder van de politie bevestigde een bericht hierover van Het Parool.

Gewaarschuwde agenten plukten de toeriste van de snelweg en brachten haar met de fiets achterin de politiewagen naar een fietspad. Ze is gewaarschuwd en kreeg uitleg hoe het werkt met de routeplanner. Volgens de politie was de vrouw blij dat ze uit haar benarde situatie was gehaald.