Toerisme Bonaire en Saba zat in de lift voor coronapandemie kwam

Het aantal toeristen op Bonaire en Saba nam snel toe voordat de coronacrisis daar verandering in bracht. In 2019 nam het aantal bezoekers dat per vliegtuig naar Bonaire ging met 7 procent toe en zag Saba zelfs een stijging van 10 procent. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Ruim een derde van de 158.000 mensen die vorig jaar per vliegtuig een bezoek brachten aan Bonaire, kwam uit Nederland. Dat zijn voor een groot deel toeristen, maar ook bijvoorbeeld zakelijke reizigers of bezoekers van een trouwerij. Er kwamen ook 458.000 toeristen met een cruiseschip naar het eiland, 15 procent meer dan een jaar eerder.

Saba ontving voor het eerst in drie jaar weer meer toeristen, na een daling in de twee jaren daarvoor vanwege de orkanen Matthew en Irma. Er landden 8900 bezoekers op het eiland, 800 meer dan een jaar eerder. Sint-Eustatius zag niet zo’n groei. In 2019 vlogen ruim 10.000 bezoekers naar het eiland, ongeveer evenveel als een jaar eerder.

Door de coronacrisis is het groeiende toerisme abrupt tot stilstand gekomen. Saba sloot op 16 maart haar lucht- en zeegrenzen. Bonaire deed dat een dag later, wat onder meer betekende dat alle vluchten uit Nederland, de Verenigde Staten, Canada, Colombia en de Dominicaanse Republiek werden gestopt. Op zowel Bonaire als Saba zijn inmiddels twee positieve coronabesmettingen geregistreerd en gelden maatregelen om verdere verspreiding te voorkomen. Vooral op Saba zijn die maatregelen fors, daar geldt sinds 12 april een lockdown.