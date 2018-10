„Toename van bijna-botsingen parachutisten”

Parachutisten zijn de afgelopen negen maanden tien keer bijna in botsing gekomen met een zweefvliegtuig of klein gemotoriseerd toestel. Dat meldt RTL Nieuws op basis van gegevens van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) en de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

Niet eerder zijn volgens RTL zo veel bijna-botsingen van parachutisten met vliegtuigjes gemeld. In enkele gevallen scheerden parachutisten met hoge snelheid slechts op 15 meter langs een toestel. ILT en OVV zeggen tegen de omroep geen verklaring te hebben voor de toename van het aantal gemelde incidenten. In de afgelopen jaren werden nauwelijks voorvallen gemeld.

Tussen parachutisten en zweefvliegers bestaan veiligheidsafspraken in de buurt van de 26 dropzones in Nederland. Zo wordt een dropping via de boordradio door de piloot van het toestel met parachutisten aangekondigd. Niet altijd hebben zweefvliegers hun radio aanstaan of staat de radio van die of andere toestellen afgestemd op een andere frequentie. OVV-voorzitter Tjibbe Joustra zegt tegen RTL dat zulke misverstanden tot gevaarlijke situaties leiden.