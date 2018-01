„Toename uitval treinen bij NS in 2017”

De Nederlandse Spoorwegen kampten in 2017 met 117 enorme storingen; dat is een derde meer dan het jaar ervoor. Reizigersorganisatie Rover noemt die stijging in het AD „zeer alarmerend”.

De NS erkennen dat het gaat om verstoringen met grote hinder. Dit houdt in dat treinen door een storing samen minstens 25 uur vertraging hadden of dat er minimaal 25 treinen niet reden. „Van die impactvolle storingen hebben heel veel mensen last, dat gaat zeker om honderdduizenden reizigers”, zegt Freek Bos van Rover in de krant.

Het afgelopen jaar nam dat aantal storingen toe tot 117 tegen 88 een jaar eerder. Het gaat bijvoorbeeld om problemen met het materieel of personeel. „Sinds 2017 gaan we pas ná de eindprognose van een verstoring rijden, om dan een solide treindienst te bieden en voorspelbaar te zijn”, noemt de NS-woordvoerder als een van de redenen voor het toegenomen aantal grote storingen.