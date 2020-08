Toename overlastincidenten in vliegtuigen door coronamaatregelen

Sinds het vliegverkeer weer op gang is gekomen, is het aantal meldingen over passagiers die zich misdragen in vliegtuigen flink toegenomen. Die misdragingen hangen vaak samen met de aan boord geldende coronamaatregelen, zoals het dragen van een mondkapje. Dat meldt de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) op basis van een analyse.

Naar schatting gaat 60 procent van de meldingen over passagiers die zich niet of onvoldoende aan de coronamaatregelen houden. De ILT benadrukt dat overlast door passagiers een risico voor de vliegveiligheid met zich meebrengt, omdat cabinepersoneel daardoor ernstig kan worden gehinderd bij het uitvoeren van de gebruikelijke taken.

De inspectie roept alle betrokken partijen op om alert te blijven en waar mogelijk meer preventieve maatregelen te nemen om hinderlijk gedrag van passagiers te voorkomen. De ILT deelt de onderzoeksresultaten met de luchtvaartsector zodat de sector daarmee aan de slag kan bij het verbeteren van de vliegveiligheid.