Toename meldingen seksueel misbruik bij Reformatorisch Meldpunt

Het Reformatorisch Meldpunt kreeg in 2017 ruim 300 hulpvragen, 25 procent meer dan in 2016. Dat blijkt uit het jaarverslag over 2017 van het meldpunt.

In de meeste gevallen werd de vader of de neef genoemd als dader van het seksueel misbruik.

Berna van der Zouwen, voorzitter van het Reformatorisch Meldpunt, denkt dat de toename van het aantal meldingen waarschijnlijk te maken heeft met de MeToo-beweging. „Daar was veel aandacht voor in de media. Misschien heeft het mensen over de streep getrokken om toch over het misbruik te praten.”

Via de website van het meldpunt, www.ikmeldhet.nl, kunnen slachtoffers van misbruik anoniem een melding doen. „Onze meerwaarde is echt die anonimiteit,” zegt Van der Zouwen. „Misbruik is een moeilijk onderwerp en slachtoffers hebben vaak last van schaamte. Voor hen is het al een stap om erover te praten.”

Uit het jaarverslag blijkt dat mensen vooral naar het meldpunt toekomen voor een luisterend oor. „Ze willen hun verhaal kwijt. We denken met ze mee en proberen ze te wijzen op de optie van professionele hulpverlening. Iedereen die bij ons werkt heeft een achtergrond in hulpverlening, maar we bieden zelf geen traject aan.”

Naast de website bestaat sinds kort ook het Fonds Reformatorisch Meldpunt. Hiermee kunnen slachtoffers met beperkte financiële middelen toch hulpverlening ontvangen. Veel reformatorische kerken steunen dit fonds.